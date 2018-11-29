Представители США обсудят в Грузии судьбу пропавших российских военных

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Американские военные обсудят в январе с властями Грузии судьбу двух российских военнослужащих, пропавших без вести во время грузино-абхазского конфликта, сообщил журналистам представитель Минобороны РФ Александр Кирилин.

Он рассказал это по итогам пленарного заседания совместной российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, которое прошло 28 ноября в Вашингтоне. Повестка дня заседания включала работу в комиссиях по Второй мировой войне, холодной войне, по Вьетнаму и Северной Корее.

"Я этот вопрос опять поднял. По Грузии у нас подполковник Ковенцов и сержант контрактной службы Леджиев до сих пор числятся пропавшими без вести", — сказал Кирилин, возглавлявший российскую делегацию.

По его словам, председатель комиссии с американской стороны генерал в отставке Роберт Фоглсонг, директор агентства минобороны США по учету военнопленных и пропавших без вести Келли Маккиг и руководитель одной из рабочих групп комиссии со стороны США Тим Ши "в январе вновь едут в Грузию и вновь будут ставить этот вопрос.

"Мы надеемся, что удастся как-то прояснить их (российских военных — ред.) судьбу", — сказал Кирилин.

Он также получил заверения американской стороны в том, что в случае появления у нее новых документов по гражданам СССР, погибшим и пропавшим без вести в ходе кампании в Афганистане, она предоставит эту информацию.

Предыдущее пленарное заседание комиссии было в ноябре 2017 года в Москве. В ходе встречи участники традиционно обсуждают вопросы установления судеб военнопленных и пропавших без вести в ходе Второй мировой войны, войны на Корейском полуострове, войны во Вьетнаме, периода холодной войны, локальных конфликтов и боевых действий в Афганистане, а также подводят итоги работы за год.

Ожидается, что следующее заседание состоится в ноябре 2019 года в России.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.