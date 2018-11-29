В США умер находившийся в заключении россиянин

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Соединенных Штатах скончался находившийся в заключении россиянин. Об этом на Facebook сообщило посольство России.
Он умер в медицинском центре Святого Джозефа в городе Такома.
Посольство выясняет обстоятельства и причины его смерти.
"Проживающие в России родственники о кончине росгражданина проинформированы", — добавили в дипмиссии.
Американские СМИ писали, что Амар почти год провел в центре для нелегальных иммигрантов после попытки незаконно проникнуть в страну. Ожидая депортации, россиянин объявлял голодовку и пытался покончить с собой.