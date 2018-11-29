Трамп решил разобраться в инциденте в Керченском проливе

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил, что намерен разобраться в инциденте в Керченском проливе.

Глава Белого дома поинтересовался, предупреждала ли Украина российскую сторону перед тем, как украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны в Керченском проливе.

"Они (украинские судна — ред.) дали им знать, что они проходят? Потому что у них есть система, я полагаю", — задался вопросом Трамп.

Провокация Украины

В среду Путин, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!", прокомментировал ситуацию с задержанием кораблей ВМС Украины. По словам главы государства, инцидент в Черном море — "это провокация".

Как отметил Путин, провокация была заготовлена Киевом заранее, ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной. "Это игра на обострение", — констатировал Путин.

Президент выразил уверенность, что украинскому лидеру Петру Порошенко из-за низкого рейтинга нужно создать препятствия для конкурентов из оппозиции.

"Не нравится агрессия"

Глава государства напомнил, что в сентябре этого года караван кораблей ВМС Украины уже проходил под Керченским мостом в Азовское море, при этом украинские моряки "полностью исполнили договоренности и требования, сообщили в каком составе идут, кто идет, куда идет". Российская сторона предоставила украинцам лоцмана, корабли успешно дошли до пункта назначения, отметил президент.

Ранее Трамп заявил в интервью изданию Washington Post, что рассматривает возможность отмены встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

"Это будет определяющим… Может быть я не стану проводить встречу… Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии", — сказал глава Белого дома.

Президент США также отметил, что ожидает в ближайшее время полного отчета от службы национальной безопасности об инциденте в Керченском проливе.

Помощник президента России Юрий Ушаков напомнил, что встреча Путина и Трампа нужна Москве и Вашингтону в одинаковой степени.

"По встрече с Трампом сейчас разные какие-то сигналы приходят, но я что хотел бы сказать, что эта встреча в одинаковой степени нужна обеим сторонам, она, естественно, важна и с точки зрения дальнейшего развития ситуации вообще в мире", — сказал Ушаков.

Помощник президента также отметил, что встреча Путина и Трампа готовилась по линии администраций двух стран. "Поэтому если какие-то возникнут дополнительные соображения в данном контексте, то мы исходим из того, что эти соображения будут доведены до нас через упомянутые каналы, а не через СМИ", — сказал Ушаков, добавив, что по этой встрече "сейчас разные сигналы приходят".

Сам Путин в среду заявил, что надеется переговорить с американским президентом на G20 в Аргентине.

Глава государства отметил, что США нужно отказаться от политики односторонних, политически мотивированных, незаконных, с точки зрения международного права, мер и искать точки соприкосновения.

"Мы к этому готовы, мы хотим этого, я об этом много раз говорил. Надеюсь, если удастся нам переговорить с президентом Соединенных штатов в Аргентине, об этом тоже будем говорить", — сказал Путин, выступая на форуме "Россия зовет!".

Инцидент в Керченском проливе

Саммит "большой двадцатки" пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов опасно маневрировали, не подчиняясь требованиям пограничной службы ФСБ.

Все три корабля задержали с применением оружия, трое украинских моряков получили ранения.

На борту кораблей оказалось 24 украинских военных, в том числе сотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, координировали провокации.

Всех задержанных обвиняют в нарушении госграницы. Во вторник и среду суд арестовал их на два месяца.