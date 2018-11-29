Сечин рассказал о предпосылках сотрудничества России и Китая

ПЕКИН, 29 ноя – РИА Новости. У РФ и КНР есть все предпосылки, чтобы вывести сотрудничество на новый уровень и распространить его на неохваченные направления, заявил на церемонии открытия российско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Я считаю, что есть все предпосылки, чтобы наше сотрудничество вышло на новый уровень, стало интегральным, диверсифицированным и распространилось на неохваченные ранее направления", — заявил Сечин.

По его словам, "Россия во многом связывает перспективы ускорения экономического роста с опережающим развитием восточных территорий и освоением их природных богатств, Китай, в свою очередь, заинтересован в обеспечении своей энергетической безопасности и надежных каналах поставок".

"Я уверен, что у вас имеются мысли и идеи о том, как развивать взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Китаем. Все они заслуживают внимания и обсуждения", — добавил он.