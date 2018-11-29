Зурабишвили побеждает на выборах президента Грузии

Местные жители голосуют на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 ноября 2018

Местные жители голосуют на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 ноября 2018

ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили набирает на выборах 59,56% голосов, об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны после подсчета 99,7% бюллетеней.

Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе по предварительным итогам получил 40,44% голосов. Оппозиция планирует в четверг заявить о дальнейших планах, а Зурабишвили и ее сторонники уже празднуют победу.

Второй тур президентских выборов прошел в Грузии в среду. Зурабишвили поддержали более 1,14 миллиона избирателей, Вашадзе — 778 тысяч человек. Предварительная явка составила 56,23%. В это число не входят избиратели за границей.

Всего ЦИК организовал 3703 избирательных участка, в том числе 55 за рубежом. Общее число избирателей составляет 3 528 658 человек. На территории России участки не открывались из-за отсутствия между странами дипломатических отношений. В целом, по данным МВД и ЦИК, выборы прошли в спокойной обстановке, несмотря на некоторые нарушения.

Срок полномочий президента составит шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов.