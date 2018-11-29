Зурабишвили побеждает на выборах президента Грузии

ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили набирает на выборах 59,56% голосов, об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны после подсчета 99,7% бюллетеней.
Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе по предварительным итогам получил 40,44% голосов. Оппозиция планирует в четверг заявить о дальнейших планах, а Зурабишвили и ее сторонники уже празднуют победу.
Второй тур президентских выборов прошел в Грузии в среду. Зурабишвили поддержали более 1,14 миллиона избирателей, Вашадзе — 778 тысяч человек. Предварительная явка составила 56,23%. В это число не входят избиратели за границей.
Срок полномочий президента составит шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов.