Мигранты в Мексике намерены объявить голодовку для получения убежища в США

МЕХИКО, 29 ноя – РИА Новости. Группа центральноамериканских мигрантов, скопившихся в районе границы Мексики и США, намерена объявить голодовку, чтобы им дали убежище в США.

Как сообщает портал Universal, в ближайшие дни лидеры мигрантов примут решение, прибегать ли к этой мере как средству "смягчения" позиции американских властей, которые пока не намерены пускать их на свою территорию.

Всего в убежище в районе Тихуаны скопилось, по последним данным, свыше 6 тысяч выходцев из стран Центральной Америки, в основном из Гондураса. В воскресенье часть из них предприняла попытку прорваться силой через границу, однако они были остановлены. Американские силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули, что вызвало недовольство Мексики, потребовавшей объяснений по этому поводу.

В то же время власти Мексики объявили, что жестко отреагируют на незаконные действия мигрантов и депортирует на родину тех, кто принял участие в этих акциях. Уже известно о начале высылки 98 из примерно 500 мигрантов, которые пытались прорваться через американскую границу.