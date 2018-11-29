Twitter по просьбе России заблокировал аккаунт @putinRF_eng

ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Twitter заблокировал аккаунт под названием @putinRF_eng в соответствии со своими правилами об использовании имени конкретного человека, говорится в сообщении в официальном аккаунте компании.

"Мы заморозили @putinRF_eng за выдачу себя за другое лицо на основе достоверного заявления, которое мы получили от российских официальных лиц", — говорится в сообщении.

В нем также содержится ссылка на правила, в которых сказано, что учетная запись может быть заморожена на постоянной основе за изображение другого человека неоднозначным или неверным образом.

При этом правила Twitter не запрещают создавать пародийные учетные записи, а также не считают автоматически нарушением существование аккаунта с совпадающим именем или изображением человека, от лица которого он ведется.