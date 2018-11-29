Трамп поинтересовался, предупредила ли Украина Россию о проходе кораблей

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post поинтересовался, предупреждал ли Киев российскую сторону перед тем, как украинские корабли нарушили границу России и были задержаны в Керченском проливе.

"Был вопрос — было ли предупреждение? Они (украинские корабли — ред.) дали им знать, что они проходят? Потому что у них есть система, я полагаю", — поинтересовался американский президент, добавив, что ему не нравится случившееся и что "этого не должно было произойти".

Ранее в среду президент России Владимир Путин напомнил, что в сентябре этого года караван военных кораблей Украины уже проходил под Керченским мостом в Азовском море, но "они полностью исполнили договоренности и требования, сообщили в каком составе идут, кто идет, куда идет, мы им предоставили лоцмана и спокойно провели в пункт назначения в Азовском море".

Что касается встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине, Трамп заявил, что примет окончательное решение после того, как получит "полный отчет" от своей команды национальной безопасности по недавнему инциденту в Керченском проливе и по "действиям России на востоке Украины".

Ранее президент США заявил в интервью изданию Washington Post, что может отменить запланированную встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках "Большой двадцатки" в Аргентине запланирована на 1 декабря. Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее заявил, что информация по ней должна доводиться по линии администраций двух стран, а не через СМИ.

Инцидент в Керченском проливе

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов опасно маневрировали, не подчиняясь требованиям пограничной службы ФСБ.

Все три корабля задержали с применением оружия, трое украинских моряков получили ранения.

На борту кораблей оказалось 24 украинских военных, в том числе сотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, координировали провокации.

Всех задержанных обвиняют в нарушении госграницы. Во вторник и среду суд арестовал их на два месяца.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских кораблей, нарушивших границу, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.