Шведские СМИ оценили успехи России в сельском хозяйстве

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сельское хозяйство является самой быстрорастущей отраслью российской экономики, и сейчас страна экспортирует больше продуктов сельского хозяйства, чем оружия, пишет шведский журнал Lantbrukets Affärstidning.

За последние 20 лет Россия превратилась из зависимой от импорта продовольствия страны в одного из самых важных игроков на мировом экспортном рынке, констатирует издание.

При этом за последние пять лет и производство сельскохозяйственной продукции, и ее экспорт выросли на 20%, отмечают авторы статьи.

Авторы объясняют это торговой и сельскохозяйственной политикой государства. После распада СССР в России произошел коллапс на рынке продовольствия и в сфере сельского хозяйства, после чего в страну "хлынула" импортная продукция.

Положение стало меняться после решения правительства в 2005 году активно инвестировать в собственное сельское хозяйство, отмечает Lantbrukets Affärstidning. При этом в ответ на экономические санкции Евросоюза и США в 2014 году Россия запретила импорт некоторых европейских и американских продуктов питания, напоминают авторы статьи.

В итоге, по результатам 2017 года, Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы, вторым по величине производителем зерновых и семян подсолнечника, третьим по величине производителем молока и картофеля и пятым по величине производителем яиц и мяса кур, заключает Lantbrukets Affärstidning.

Россия летом 2014 года ввела эмбарго на импорт некоторых товаров из стран, применивших антироссийские санкции, — США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры.