Меланья Трамп зажгла огни на главной рождественской ели США

ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп в компании своего супруга президента Дональда Трампа зажгла в среду огни на главной рождественской ели Америки – в парке неподалеку от Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.

Президентская чета появилась в отгородке из пуленепробиваемого стекла, за которым была установлена трибуна с президентским символом. Трамп был в традиционном для него длинном черном пальто, Меланья – во всем белом: пальто, свитер с высоким воротом, перчатки.

"Счастливого Рождества всем. Мы просто должны сказать это вместе: счастливого-счастливого Рождества! Прекрасно быть с вами. Давайте зажжем ель. Первая леди сделает это", — сразу перешел к делу Трамп.

После этого он сам начал обратный отсчет от десяти до одного, поддержанный гостями церемонии. В конце отсчета Меланья нажала на кнопку, которую поставили перед ней на специальной тумбе, — и в тот же момент зажглись огни на стоящей позади них ели, увенчанной четырехконечной золотой звездой.

После этого президентская чета села в первый ряд и смотрела выступления артистов на рождественскую тему. Трамп время от времени покачивался в такт музыке, а когда ведущий вдруг заявил о том, что он и все любят Америку и лично Трампа, присутствующие зааплодировали, встали с мест, на что президент тоже поднялся и помахал всем в ответ. Когда развлекательная часть закончилась, министр внутренних дел Райан Зинке вновь объявил Трампа. "Вот человек, который принес Рождество обратно в Америку", — сказал он.

Поблагодарив его в ответ, президент США обратился к гостям церемонии. Он поблагодарил сотрудников фонда национальных парков, артистов, студентов, которые стали авторами эскизов для украшения 56 елок в этом парке. Это число символизирует количество штатов и территорий США. Трамп также напомнил кратко историю праздника.

"Мы — одна американская семья. Мы страдаем вместе, мы исцеляемся вместе, и мы всегда будем прорываться вместе. Это Соединенные Штаты Америки. Мы лучшие в мире. И нет никого, кто приблизился бы к нам", — заявил Трамп.

Он еще раз поздравил всех с Рождеством, и на этом церемония завершилась.

Впервые национальная рождественская ель была установлена с южной стороны Белого дома в декабре 1923 года. Президент Калвин Кулидж, из штата которого привезли дерево, впервые зажег огни: 2500 зеленых и красных ламп. С этого времени и берет свое начало традиция зажжения огней президентом на рождественской ели.

Ель не привозят на время праздника, она растет в выбранном месте постоянно. Предыдущая ель была посажена весной 2012 года, однако декабря на дожила, не прижившись на новом месте. Ее предшественница служила пяти президентам с 1978 по 2011 год. Она пала жертвой сильного ветра в феврале 2011 года.

Нынешнее дерево было высажено в октябре 2012 года. Это голубая ель той же породы, что и две ее предшественницы.