Останки таинственного морского существа озадачили пользователей соцсетей

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Жительница города Крайстчерч в Новой Зеландии обнаружила на местном пляже останки необычного существа, которое первоначально приняла за "пришельца", об этом сообщает газета The New Zealand Herald.
На фотографиях животного, которая женщина загрузила в Facebook, чтобы пользователи помогли опознать существо, можно увидеть скелет с длинным хвостом и двумя придатками по бокам, на крыльях которого имеются когти, а в пасти — острые зубы.
Многие пользователи предположили, что скелет может принадлежать скату.
Данный вид относятся к семейству ромбовых скатов. Это хрящевые рыбы длиной менее одного метра, которые обитают в умеренных водах восточной части Индийского и юго-западной части Тихого океанов. Международный союз охраны природы присвоил виду охранный статус "вымирающий".