Останки таинственного морского существа озадачили пользователей соцсетей

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Жительница города Крайстчерч в Новой Зеландии обнаружила на местном пляже останки необычного существа, которое первоначально приняла за "пришельца", об этом сообщает газета The New Zealand Herald.

Ханна Мэри обнаружила скелет необычного существа во время уборки пляжа после шторма. Изначально она приняла его за полиэтиленовую пленку, однако после внимательного осмотра поняла, что это останки животного. "Сначала я подумала, что это какой-то пришелец, и была более чем поражена", — призналась Мэри.

На фотографиях животного, которая женщина загрузила в Facebook, чтобы пользователи помогли опознать существо, можно увидеть скелет с длинным хвостом и двумя придатками по бокам, на крыльях которого имеются когти, а в пасти — острые зубы.

Многие пользователи предположили, что скелет может принадлежать скату.

Догадку комментаторов подтвердил ихтиолог Малкольм Фрэнсис из Национального исследовательского института воды и атмосферы Новой Зеландии (NIWA), который пришел к выводу, что найденные останки принадлежат самцу ската, который относится к виду Dipturus nasutus.

Данный вид относятся к семейству ромбовых скатов. Это хрящевые рыбы длиной менее одного метра, которые обитают в умеренных водах восточной части Индийского и юго-западной части Тихого океанов. Международный союз охраны природы присвоил виду охранный статус "вымирающий".