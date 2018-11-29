Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили на избирательном участке во время президентских выборов в Тбилиси, Грузия. 28 ноября 2018

Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили на избирательном участке во время президентских выборов в Тбилиси, Грузия. 28 ноября 2018

ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Известный грузинский режиссер Гога Хаиндрава вручил лидирующей на выборах кандидату в президенты страны Саломе Зурабишвили большой букет из ромашек, а оппозиции пообещал подарить венок.

Хаиндрава — известный в Грузии режиссер и экс-министр по вопросам урегулирования конфликтов. После прихода к власти "Грузинской мечты" Хаиндрава снял сериал про девятилетнее правление экс-президента Михаила Саакашвили и его партии "Единое национальное движение".

Второй тур президентских выборов прошел в Грузии в среду. Зурабишвили лидирует с почти 60% голосов после подсчета ЦИК 98,5%, данных, оппозиционер Григол Вашадзе набирает около 40% голосов.

"Грузия победила, в страну никогда не вернутся чекисты. Этот букет я несу президенту Грузии, а для "Рустави 2" (оппозиционный телеканал — ред.) и "Национального движения", чтобы вы не расстраивались, я заказал венок", — заявил он в эфире телекомпании, находясь у избирательного штаба Зурабишвили.