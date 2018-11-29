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В мире

Лагард рассказала, когда МВФ займется вопросом выделения денег Украине

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Ноябрь 2018 (98)
(обновлено: 02:51 29.11.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фотоМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Совет управляющих Международного валютного фонда готов обсудить предоставление помощи Киеву после 10 декабря, заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP 2018 / Yuri Gripas
В МВФ прокомментировали введение военного положения на Украине

"Все предварительные действия, как ожидается, будут завершены украинскими властями к 10 декабря 2018 года, и встреча совета управляющих для обсуждения кредитования по схеме stand-by будет созвана сразу же после этого", — говорится в заявлении Лагард.

По словам главы МВФ, Порошенко рассказал ей об основных параметрах бюджета на 2019 год, который изучают специалисты фонда. "Предварительные оценки удовлетворительны, и процесс должен завершиться в скором времени", — говорится в заявлении Лагард.

Она не упомянула, обсуждалось ли введение военного положения на части территории Украины и возможное влияние этого шага украинских властей на предоставление программы.

Пожилая женщина торгует на улице в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Депутат Рады рассказал о катастрофе в экономике Украины‍
Порошенко в свою очередь заявил, что введение военного положения на Украине не повлияет на взаимодействие с МВФ. "Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подтвердила, что МВФ готов оказать соответствующую техническую помощь Украине в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования. Было отдельно подчеркнуто, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ", — написал он в Twitter.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 19 октября заявил, что Киев и МВФ договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. Международный валютный фонд подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины относительно нового кредитного займа на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов.

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Климкин заявил, что военное положение не повлияет на сотрудничество с МВФ
Представитель МВФ Джерри Райс ранее заявлял, что новая программа финансовой помощи Украине пройдет через одобрение совета директоров фонда до конца этого года. По его словам, именно для того, чтобы помочь Украине в приведении ее законодательства и бюджета на следующий год в соответствие с основными принципами программы, в Киев была направлена небольшая группа сотрудников МВФ.

Верховная рада Украины Украины на прошлой неделе приняла государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%, такое решение поддержали 240 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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VitaliyTitov125
Ну вот, получите деньги за работу.
02:50
29.11.2018
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svet.vam.86
Да пофиг. )
Всё равно все разумные укры сбегут. А неразумные (нацики, неофашисты и д.р.) или будут выплачивать кредит или должны будут, как и их предки, податься в леса. Им же хотелось идентификации. ;)
Правда, в округе будет не Советская власть и не Российские войска.
Придётся им бодаться с компаниями ес, сша и другими "спонсорами". )
02:27
29.11.2018
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