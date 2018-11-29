Лагард рассказала, когда МВФ займется вопросом выделения денег Украине

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Совет управляющих Международного валютного фонда готов обсудить предоставление помощи Киеву после 10 декабря, заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.
"Все предварительные действия, как ожидается, будут завершены украинскими властями к 10 декабря 2018 года, и встреча совета управляющих для обсуждения кредитования по схеме stand-by будет созвана сразу же после этого", — говорится в заявлении Лагард.
По словам главы МВФ, Порошенко рассказал ей об основных параметрах бюджета на 2019 год, который изучают специалисты фонда. "Предварительные оценки удовлетворительны, и процесс должен завершиться в скором времени", — говорится в заявлении Лагард.
Она не упомянула, обсуждалось ли введение военного положения на части территории Украины и возможное влияние этого шага украинских властей на предоставление программы.Twitter.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 19 октября заявил, что Киев и МВФ договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. Международный валютный фонд подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины относительно нового кредитного займа на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов.
Верховная рада Украины Украины на прошлой неделе приняла государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%, такое решение поддержали 240 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.