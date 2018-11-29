Обвинение и защита по делу Бутиной рассчитывают достигнуть соглашения

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Обвинение и защита по делу российской гражданки Марии Бутиной пока не достигли соглашения, но настроены оптимистично, говорится в совместном ходатайстве адвокатов и прокуроров по делу к суду.

Стороны просят суд пока что не назначать крайние сроки по рассмотрению ходатайств, уже имеющихся в деле, в том числе по ходатайству защиты о переводе Бутиной из одиночного заключения на общее содержание.

"Стороны заявляют, что настроены оптимистично относительно внесудебного разрешения дела, однако же не смогли достичь окончательного соглашения в рамках установленного времени", — говорится в ходатайстве.

При этом стороны на данный момент согласны провести очередное заседание суда 19 декабря, как и планировалось ранее.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".