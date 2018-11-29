Глава МИД Испании извинился за высказывания об "убитых индейцах"

МАДРИД, 29 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель принес извинения за свои высказывания об истории США и американских индейцах, которые вызвали критику в его адрес.

В ходе одного из выступлений на этой неделе в Мадриде он объяснил самую большую степени политической интеграции США тем, что у них один язык и короткая история. Он также добавил, что их независимость родилась практически без истории, а "единственное, что они сделали, убили четырех индейцев". В ответ на эти слова радикальная организация "Движение американских индейцев" (American Indian Movement) назвала Борреля "расистом".

"В прошлый понедельник я выразился в просторечной манере, о которой я сожалению, по поводу почти уничтожения коренных американцев в современных Соединенных Штатах поселенцами", — написал глава МИД в Twitter.

Он пояснил, что эти слова он произнес в контексте объяснения о том, что "построить федеративный союз в США было проще, чем в Европе", поскольку там между колониями не было многовековых "кровопролитных войн, как в Старом Свете". "Напротив, они объединились, чтобы покончить с коренными жителями Северной Америки", — пояснил глава МИД свою мысль. При этом он признал, что уничтожение индейцев происходило "в больших масштабах и нельзя недооценивать". "Все мое уважение и солидарность американскому коренному сообществу", — добавил он.

Ассоциация по делам американских индейцев (The Association on American Indian Affairs (AAIA) сочла эти извинения недостаточными. "Чтобы извиниться, ему следует пойти в музеи Испании и вернуть наши культурное и священное наследие и останки и вещи наших предков", — говорится в сообщении организации в Facebook.