В конгресс США внесли законопроект, запрещающий продление СНВ-3

ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Сенатор-республиканец Том Коттон и конгрессмен от республиканской партии Лиз Чейни внесли законопроект, который ограничивает продление российско-американского договора СНВ-3 после 2021 года.

"Этот законопроект препятствует финансированию продления нового договора СНВ до тех пор, пока президент не подтвердит конгрессу, что Россия согласилась на контролируемое сокращение своих запасов тактического ядерного оружия и включение своих новых систем в рамки нового договора СНВ", — говорится в совместном заявлении законодателей на сайте сенатора.

В заявлении также содержатся традиционные обвинения в адрес России в нарушении действующих договоров, в частности ДРСМД. Сам документ озаглавлен как "Прекращение российской ядерной агрессии".

"Серьезное преимущество России в тактическом ядерном оружии, которое не связано существующим соглашением о СНВ, ограничивает нашу способность сдерживать агрессию против США и наших союзников. Понятно, что старая модель СНВ не устранит ее. Этот законопроект гарантирует, что весь, а не какой-то ядерный арсенал России будет представлен на следующем раунде переговоров", — говорится в заявлении сенатора.

В связи с этим авторы документа считают, что США ни при каких обстоятельствах не должны соглашаться продлить действие СНВ-3 после истечения срока его действия в 2021 году без "радикального улучшения глубоко ошибочной сделки, согласованной администрацией Обамы".

Договор СНВ-3 об ограничении стратегических наступательных вооружений заканчивает свое действие в 2021 году.

Документом предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.