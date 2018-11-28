Премьер Словакии опасается нашествия украинских беженцев

ПРАГА, 28 ноя – РИА Новости. Часть населения восточной части Украины в связи с обострением отношений между Москвой и Киевом может переместиться на запад страны, результатом чего станет миграционное давление на границу Словакии, поэтому власти республики внимательно следят за развитием ситуации, заявил в среду на пресс-конференции словацкий премьер Петер Пеллегрини.

"Часть населения может начать перемещаться из восточных областей Украины на запад, что может создать давление на переход нашей границы, за ситуацией мы внимательно следим", — сказал Пеллегрини после специального заседания Национального аналитического центра по вопросам безопасности, пресс-конференцию транслировали сетевые ТВ-каналы.

При этом премьер подчеркнул, что у его правительства нет информации о возможной эскалации конфликта на Украине.

"Ситуация пока безопасная, Словакии не грозят никакие инциденты, но правительство не может недооценивать возможные риски", — сказал Пеллегрини, добавив, что верит в то, что конфликт будет решен дипломатическим путем.

Участвовавший в пресс-конференции глава минобороны Петер Гайдош сообщил, что армия может выделить для охраны границы около 1,2 тысячи военнослужащих и военных полицейских.