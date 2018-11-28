Европарламент отказался рассматривать поправку о снятии санкций с России

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Внесенная итальянским евродепутатом в проект резолюции ЕП по внешней политике поправка с предложением снять санкции с РФ не вошла после голосования в комитете в текст, который будет рассматриваться в декабре.

Ранее евродепутат от Италии Марио Боргезио внес на рассмотрение поправку в проект ежегодного доклада о выполнении общей внешней и оборонной политики ЕС, в которой говорилось о необходимости нового подхода к отношениям ЕС с его восточными соседями.

В частности, в ней предлагалось зафиксировать, что "в общих интересах ЕС и России укреплять отношения", а также что "целесообразно снять санкции, наложенные на Россию, которые не достигают ничего, кроме экономического кризиса, который затрагивает экспортеров, и увеличения нестабильности в сфере внешней политики и обороны".

В утвержденном после голосования в комитете по иностранным делам тексте резолюции этого пункта нет, свидетельствует обновленный документ, размещенный в базе данных ЕП. Между тем, в него включили другую поправку с призывом "продлевать санкции ЕС против России до тех пор, пока она не выполнит Минские соглашения".

Также в проекте резолюции содержится формулировка о том, что "экономические санкции являются мощным инструментом дипломатии принуждения".

Европарламентариям также предлагается зафиксировать в документе "осуждение поддержки Россией и Ираном режима Башара Асада".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.