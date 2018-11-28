Премьер Дании предложил обсуждать "Северный поток—2" на европейском уровне

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Ларс Ларсмуссен, возглавляющий кабмин Дании, в экономической зоне которой частично предполагается строительство "Северного потока-2", заявил в среду о необходимости обсудить ситуацию с проектом на европейском уровне.
"Хотел бы в заключение ответить на конкретный вопрос, который мне был задан по "Северному потоку-2", который, по моему мнению, связан с этой дискуссией о новой ситуации в сфере безопасности в Европе. Именно поэтому я снова и снова просил и прошу, и надеюсь, что Европарламент придаст импульс этому, что нам необходимо обсудить этот инфраструктурный проект на европейском уровне", — заявил премьер Дании.
"Нам нужен европейский ответ на этот вопрос", — добавил он.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешение на строительство только от Дании.