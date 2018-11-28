Премьер Дании предложил обсуждать "Северный поток—2" на европейском уровне

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Ларс Ларсмуссен, возглавляющий кабмин Дании, в экономической зоне которой частично предполагается строительство "Северного потока-2", заявил в среду о необходимости обсудить ситуацию с проектом на европейском уровне.

Премьер Дании принимал участие в слушаниях в Европарламенте. Лидер крупнейшей в ЕП фракции "Европейской народной партии", Манфред Вебер, кандидат на пост нового главы ЕК, в ходе дискуссий призвал европейские страны пересмотреть инвестиции в строительство "Северного потока-2" после событий в Черном море, где три украинских военных корабля с экипажем были задержаны после нарушения госграницы РФ.

"Хотел бы в заключение ответить на конкретный вопрос, который мне был задан по "Северному потоку-2", который, по моему мнению, связан с этой дискуссией о новой ситуации в сфере безопасности в Европе. Именно поэтому я снова и снова просил и прошу, и надеюсь, что Европарламент придаст импульс этому, что нам необходимо обсудить этот инфраструктурный проект на европейском уровне", — заявил премьер Дании.

"Нам нужен европейский ответ на этот вопрос", — добавил он.

Nord Stream 2 AG в августе подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода "Северный поток-2" в Дании, параллельно продолжая ожидать разрешения властей этой страны на строительство первого, основного маршрута. Альтернативный маршрут проходит в исключительной экономической зоне Дании к северо-западу от острова Борнхольм, он на 36 километров длиннее основного. Протяженность маршрута составляет 175 километров.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешение на строительство только от Дании.