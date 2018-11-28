Обрушение гигантской вывески на прохожих в Китае попало на видео

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В китайской провинции Цзилинь огромный рекламный щит обрушился на прохожих. Видео происшествия появилось в Сети.

На опубликованных кадрах видно, как из-за порывов ветра деревянная конструкция упала на тротуар и придавила четырех человек.

Как сообщает Jilin Television, пострадавших оперативно вытащили из-под вывески и отправили в больницу. У одного из них диагностировали перелом лодыжки. Другого пострадавшего госпитализировали с травмами шеи. Еще двое человек получили небольшие повреждения.