Массовое безгражданство в Эстонии заинтересовало ООН

ТАЛЛИН, 28 ноя – РИА Новости. В четверг и пятницу, 29 и 30 ноября, в штаб-квартире европейского представительства Организации Объединенных Наций в Женеве пройдет международный 11-й Форум ООН по вопросам национальных меньшинств. Мероприятие организовано Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

Тема нынешнего года — лица без гражданства.

Об этом Sputnik Эстония сообщила один из руководителей НКО "Русская школа Эстонии" Алиса Блинцова, которая выступит на форуме с рассказом о ситуации с массовым безгражданством русского нацменьшинства в ее стране.

Эстонская правозащитница заявлена в качестве одного из пяти основных докладчиков.

Блинцова рассказала, что уже участвовала в подобном мероприятии в 2014 году, где выступила с докладом о ситуации с массовым безгражданством в Эстонии перед официальными представителями ООН и разных стран. Она сообщила о положении с непредоставлением эстонского гражданства детям неграждан, родившимся и выросшим в республике.

"Я не увидела тогда никакой официальной реакции, но на следующий год, в 2015 году, Эстония сделала некоторые послабления в законе о гражданстве и стала предоставлять гражданство таким детям", — заявила Блинцова.

По ее мнению, участие в форуме и доклад подтолкнули Таллин к тому, что он начал пересматривать свои взгляды на политику гражданства.

"Само явление (безгражданства – Sputnik) — крайне позорное для Эстонии, поэтому присутствующим эстонцам опять будет стыдно за политику гражданства. Надеюсь, тоже каким-то образом смогу повлиять на изменения в этой области", — добавила Блинцова.

В Эстонии проживают порядка 80 тысяч так называемых неграждан или лиц без гражданства. Они не имеют права состоять в политических партиях и голосовать на выборах в Европарламент. Наличие в Эстонии, а также в Латвии массового безгражданства неоднократно критиковалось Россией, ОБСЕ, Советом Европы и ООН.

Россия поддерживает усилия ООН по решению проблемы безгражданства в странах Балтии, в том числе в Латвии и Эстонии. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявлял на встрече с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

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