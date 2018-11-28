Минобороны Украины создало центр координации в связи с военным положением

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Первый замминистра обороны Украины Иван Руснак заявил о создании центра координации и взаимодействия в связи с введением военного положения в ряде регионов страны после инцидента в Керченском проливе.

Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ президента Украины о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями.

"В Минобороны Украины развернут центр координации и взаимодействия. Он создан в составе объединенных центров и оперативной группы представителей центральных органов исполнительной власти и других составляющих сил обороны", — сказал Руснак на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, запуск центра даст возможность оперативно обрабатывать информацию, готовить предложения и принимать решения, управлять его работой будут министр обороны Украины и его заместители.

"Пункт управления работает в круглосуточном режиме в тесном взаимодействии с оперативными группами Генерального штаба и других органов военного управления", — добавил Руснак.