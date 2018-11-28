СБУ задерживает мужчин призывного возраста в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 28 ноя — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины после введения военного положения массово задерживают мужчин призывного возраста, пересекающих линию соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости в Центре общественных связей МВД ЛНР.

В ведомстве отметили, что жители Луганска сами обратились на горячую линию. По словам очевидцев, со стороны украинского пункта пропуска "Станица Луганская" люди в военной форме проводили с мужчинами призывного возраста "беседы и сверки военного учета" в вагончиках.

"Информация и личные данные информаторов не разглашаются в целях их безопасности", — сказали в министерстве.

В ЦОС МВД уточнили, что по результатам предварительной проверки информация подтвердилась.

"Сотрудники силовых ведомств Украины массово задерживают всех мужчин призывного возраста (до 50 лет) с целью уточнения данных о воинском учете и внесения учетных данных", — добавили в ЦОС МВД.

В понедельник Верховная рада одобрила указ президента о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили российскую границу и были задержаны.