США выделили 131 миллион долларов на продовольственную помощь Йемену

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. США выделили еще более 100 миллионов долларов на продовольственную помощь Йемену, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Сегодня мы объявляем о дополнительной продовольственной поддержке Йемена почти на 131 миллион долларов. Общая гуманитарная помощь (США) составила более 697 миллионов долларов за последние 14 месяцев", — написал Помпео в Twitter.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.