В США заявили, что не собираются размещать ядерные ракеты в Европе

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. США не собираются размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе, заявил спецпомощник президента США, представитель Совета национальной безопасности Гарретт Маркис.
Он присовокупил ссылку на материал агентства Рейтер о пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергея Рябкова в понедельник. Рябков заявил на пресс-конференции, что Россия не может оставить без ответа планы США по развертыванию у границ России установок, способных к пускам ракет "Томагавк". По его словам, размещение комплексов Aegis Ashore в Европе в качестве инфраструктуры противоракетной обороны США является прямым нарушением ДРСМД, поскольку пусковые установки этих ракет годятся и для "Томагавков".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.