В США заявили, что не собираются размещать ядерные ракеты в Европе

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. США не собираются размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе, заявил спецпомощник президента США, представитель Совета национальной безопасности Гарретт Маркис.

"У США нет планов размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования. Это очередная российская дезинформация относительно договора по РСМД", — написал Маркис в Twitter

Он присовокупил ссылку на материал агентства Рейтер о пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергея Рябкова в понедельник. Рябков заявил на пресс-конференции, что Россия не может оставить без ответа планы США по развертыванию у границ России установок, способных к пускам ракет "Томагавк". По его словам, размещение комплексов Aegis Ashore в Европе в качестве инфраструктуры противоракетной обороны США является прямым нарушением ДРСМД, поскольку пусковые установки этих ракет годятся и для "Томагавков".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон может выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.