В Австрии разыскивают подозреваемых в краже картины Ренуара, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Полиция Австрии разыскивает трех человек, подозреваемых в краже картины французского художника Пьера Огюста Ренуара, сообщает австрийский телеканал ORF.

Как сообщает телеканал, картина, оценочная стоимость которой доходит до 160 тысяч евро, была украдена из аукционного дома Dorotheum в Вене.

Предположительно, трое мужчин пришли в аукционный дом в понедельник около 17.15 по местному времени. Достав из рамы картину, они покинули здание через разные выходы и скрылись.

Камеры видеонаблюдения зафиксировала предполагаемых воров. Полиция считает, что работали профессионалы.