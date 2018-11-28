В Таиланде по запросу США задержали россиянина

БАНГКОК, 28 ноя — РИА Новости. Гражданин Российской Федерации Антон Богданов 1985 года рождения был задержан в среду днем в международном аэропорту острова Пхукет полицией Таиланда по запросу США, суть обвинений неизвестна, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин.

"Россиянин был задержан по прибытии в аэропорт острова Пхукет, куда он приехал отдыхать с женой. Богданову разрешили уведомить посольство, и он сообщил мне по телефону, что задержание осуществляли таиландские полицейские, однако при этом присутствовал сотрудник ФБР США", — сообщил агентству дипломат.

"Вечером Богданов был доставлен в Бангкок, в полицейское управление по борьбе с преступностью, где он находится и сейчас", — сказал Пронин. Консул также сообщил РИА Новости, что сейчас направляется в полицейское управление, чтобы встретиться с россиянином.

В полицейском рапорте о задержании гражданина РФ и ордере на его арест, копии которых получили российские дипломаты, говорится, что россиянин был задержан по запросу США о его экстрадиции. В чем именно обвиняется Богданов в Америке, в таиландских полицейских документах не сказано.

Инцидент с Богдановым — четвёртый случай задержания россиян в Таиланде по запросам США с 2008 года, когда в Бангкоке был арестован российский бизнесмен Виктор Бут. США обвинили его в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма, и вывезли в США с нарушениями таиландского и американского законодательства.

В настоящее время в Таиланде слушается дело об экстрадиции в США россиянина Дмитрия Украинского, арестованного в 2016 году, его обвиняют в хакерстве и отмывании денег в особо крупном размере. На Украинского поступил и запрос об экстрадиции от России, и он был удовлетворён таиландские судом с условием, что разрешение на экстрадицию в Россию вступит в силу только по окончании рассмотрения американской заявки.

Ещё один россиянин, Сергей Медведев, обвиненный США в хакерстве, был арестован в Таиланде в феврале 2018 года.