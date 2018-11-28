Явка на выборах президента Грузии на 16.00 мск составила 47,51%

Мужчина голосует на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 ноября 2018

Мужчина голосует на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 ноября 2018

ТБИЛИСИ, 28 ноя — РИА Новости. Активность избирателей на проходящий в среду второй тур выборов президента Грузии к 17.00 (16.00 мск) составила 47,51%, сообщила спикер ЦИК Анна Микеладзе.

В первом туре выборов в аналогичное время явка составила 38,6%, то есть 1,3 миллиона человек.

"Активность во втором туре президентских выборов по данным на 17.00 составила 47,51%", — заявила Микеладзе на брифинге. По ее словам, это более 1,6 миллиона избирателей.

Граждане Грузии в среду во втором туре выборов выбирают нового президента сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов. Во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой правящей партии "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе — оппозиционер от объединения "Сила в Единстве", в которую входит "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили.