Украинские моряки получили приказ скрытно прорваться в Азовское море

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинские офицеры, которые находились на борту нарушивших госграницу России кораблей, получили приказ не уведомлять Москву о проходе и скрытно прорваться в Азовское море, заявил глава МИД Сергей Лавров.

По его словам, провокация в Керченском проливе была призвана решить внутриполитические проблемы Киева на фоне катастрофически низкого рейтинга Петра Порошенко.

"Цель этого действа, конечно же, заключалась в том, чтобы не дать Западу забыть про Украину, потому что от этого режима, от этих властей в Европе как минимум точно устали. В Америке, может, не устали, я не знаю", — отметил глава МИД.

Провокация ВМС Украины в Керченском проливе

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников.

Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.

Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Суд арестовал моряков, находившихся на украинских кораблях.

На фоне инцидента Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении военного положения. При этом украинский лидер заверил, что этот шаг не угрожает проведению выборов. Официально президентская гонка стартует на Украине в конце декабря. Порошенко пока не заявлял о намерении повторно баллотироваться на пост главы государства.

Владимир Путин назвал случившееся провокацией, организованной Петром Порошенко в преддверии выборов.