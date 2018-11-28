Украинские моряки получили приказ скрытно прорваться в Азовское море

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинские офицеры, которые находились на борту нарушивших госграницу России кораблей, получили приказ не уведомлять Москву о проходе и скрытно прорваться в Азовское море, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Цель этого действа, конечно же, заключалась в том, чтобы не дать Западу забыть про Украину, потому что от этого режима, от этих властей в Европе как минимум точно устали. В Америке, может, не устали, я не знаю", — отметил глава МИД.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников.
Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.
На фоне инцидента Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении военного положения. При этом украинский лидер заверил, что этот шаг не угрожает проведению выборов. Официально президентская гонка стартует на Украине в конце декабря. Порошенко пока не заявлял о намерении повторно баллотироваться на пост главы государства.
Владимир Путин назвал случившееся провокацией, организованной Петром Порошенко в преддверии выборов.