Решения по новым санкциям ЕС против РФ еще нет, заявили в правительстве ФРГ

БЕРЛИН, 28 ноя — РИА Новости. Вопрос о возможном расширении санкций против России после инцидента в Керченском проливе нужно обсудить с европейскими партнерами, в Берлине не хотят предвосхищать эти дискуссии, заявил на брифинге в среду официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Ранее газета Welt написала со ссылкой на диписточники в ЕС, что Германия и Франция выступают против ужесточения существующих санкций в отношении России на фоне инцидента в Керченском проливе. Французский МИД ушел от ответа на просьбу прокомментировать эту информацию. Источник РИА Новости в структурах ЕС сообщил, что общей позицией по итогам обсуждения послами стран ЕС инцидента в Керченском проливе в среду стал призыв к сдержанности

"Наша позиция состоит в том, что о возможном расширении существующих санкций будут вестись дискуссии с европейскими партнерами, я не хочу их предвосхищать", — сказал Зайберт.

Он также заявил, что инцидент в Керченском проливе не меняет отношения к "Северному потоку 2".