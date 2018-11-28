В Австралии двухметрового быка не смогли забить из-за гигантских размеров

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Австралии двухметровый бык не попал ни на одну скотобойню из-за своих гигантских размеров, передает Sky News.

Черно-белый самец голштино-фризской породы по кличке Никерс весит 1,4 тонны, а его рост достигает 194 сантиметров. Никерс считается самым крупным волом в стране.

Meet 'Knickers', an enormous steer who has avoided the abattoirs by being too heavy…



He will instead live out his days in a paddock 🐮



Watch this and more videos from around the world here: https://t.co/ykoGZGdRPI pic.twitter.com/i1mMmzUm37 — Sky News (@SkyNews) 28 ноября 2018 г.

По словам его хозяина Джеффа Пирсона, животное избежало скотобойни из-за своего веса. Остаток жизни Никерс проведет на ферме около озера Престон.

Как рассказал Пирсон, бык пользуется большой популярностью у коров.

"Отправляете его в загон, а весь остальной скот вьется вокруг него. <…> Всякий раз, когда он хочет встать и пройтись, за ним идут сотни других коров", — рассказал фермер.

© AP Photo / Channel 7's Today Tonight Самый большой бык в Австралии Никерс © AP Photo / Channel 7's Today Tonight Самый большой бык в Австралии Никерс

Никерс привлек внимание СМИ и соцсетей после того, как его показали на фоне своих "низкорослых" соседей. Некоторые пользователи стали в шутку сравнивать Никерса со многими баскетболистами.

Which team is most likely to sign Knickers to a 10-day? 🐮 pic.twitter.com/on7t4pnJup — #RingerNBA (@ringernba) 28 ноября 2018 г.

​