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Сотрудник СБУ заявил в суде, что не имел умысла нарушать границу России

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (313)
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФПерейти в фотобанкОперуполномоченный 7 управления Главного управления военной контрразведки СБУ, старший лейтенант Андрей Драч, задержанный на катере ВМС Украины Никополь в районе Керченского пролива за пересечение государственной границы России. 26 ноября 2018Оперуполномоченный 7 управления Главного управления военной контрразведки СБУ, старший лейтенант Андрей Драч, задержанный на катере ВМС Украины Никополь в районе Керченского пролива за пересечение государственной границы России. 26 ноября 2018
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Драч, задержанный при нарушении тремя кораблями ВМС Украины госграницы РФ в Черном море, заявил в суде, что не имел умысла нарушать законы и границы России.

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Ранее следствие попросило суд арестовать до 25 января 2019 года Драча, который, по данным ЦОС ФСБ, был одним из тех, кто координировал действия кораблей украинских ВМС в Керченском проливе. Ему предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы РФ.

"Я не имел умысел нарушать законы Российской Федерации по пересечению границы. Я узнал, когда уже зашли в воды Российской Федерации, когда начался обмен радиоэфиром. Только тогда узнал. Я не имел прямого умысла или какой-то агрессии создавать", — сказал Драч в зале суда.

Президент РФ Владимир Путин в среду заявил, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были два сотрудника службы безопасности Украины, по его словам, они признались в этом. Российский лидер назвал это "явными признаками заготовленной заранее провокации", рассчитанной на то, чтобы воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране. По словам Путина, это не имеет ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной.

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ. Архивное фото
© РИА Новости / погрануправление ФСБ по республике Крым
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Киевский районный суд Симферополя в среду продолжает рассматривать материалы по избранию меры пресечения задержанным при нарушении госграницы РФ украинским морякам. Ранее Киевский районный суд арестовал на два месяца 12 из 24 украинских моряков, также Керченский городской суд арестовал на два месяца еще трех моряков, получивших ранения, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку. В среду проходят заседания суда по избранию меры пресечения оставшимся девяти морякам.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщила ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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balarama7
Он не хотел, но через нехочу нарушал её несколько часов, убегая от кораблей РФ.
16:37
28.11.2018
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