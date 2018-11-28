ТБИЛИСИ, 28 ноя — РИА Новости. Жителей Тбилиси обзванивают от правящей партии "Грузинская мечта" — взявшие трубку слышат запись голоса председателя партии Бидзины Иванишвили, который призывает проголосовать во втором туре выборов президента, рассказали РИА Новости избиратели.
"Я несколько раз получала смс от "48", понятно что это была реклама и призыв поддержать Зурабишвили. Но звонок меня удивил. Сначала я не поняла, это была запись голоса или действительно Иванишвили решил призвать меня к голосованию?" — заявила одна из жительниц города, лектор Тбилисского университета.
"Я громко смеялась! Беру трубку, а там — "Здравствуйте, я Бидзина!" Выложила скриншот на фейсбук и люди стали писать комментарии, что тоже получили такой звонок", — сказала Натия Миминошвили.
До первого тура выборов оппозиционное объединение "Сила в единстве" рассылала sms-сообщения.