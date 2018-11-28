ТБИЛИСИ, 28 ноя — РИА Новости. Жителей Тбилиси обзванивают от правящей партии "Грузинская мечта" — взявшие трубку слышат запись голоса председателя партии Бидзины Иванишвили, который призывает проголосовать во втором туре выборов президента, рассказали РИА Новости избиратели.

Граждане Грузии в среду во втором туре выборов выбирают нового президента сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов. Во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили под номером 48, пользующаяся поддержкой правящей партии "Грузинская мечта", и под номером 5 Григол Вашадзе — оппозиционер от объединения "Сила в Единстве", в которую входит "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили. Они набрали почти одинаковое количество голосов по итогам первого тура выборов, который прошел 28 октября.

"Я несколько раз получала смс от "48", понятно что это была реклама и призыв поддержать Зурабишвили. Но звонок меня удивил. Сначала я не поняла, это была запись голоса или действительно Иванишвили решил призвать меня к голосованию?" — заявила одна из жительниц города, лектор Тбилисского университета.

"Я громко смеялась! Беру трубку, а там — "Здравствуйте, я Бидзина!" Выложила скриншот на фейсбук и люди стали писать комментарии, что тоже получили такой звонок", — сказала Натия Миминошвили.

До первого тура выборов оппозиционное объединение "Сила в единстве" рассылала sms-сообщения.