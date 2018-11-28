В Афганистане не менее 16 мирных жителей погибли при авиаударе

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Не менее 16 мирных жителей погибли при авиаударе по талибам в афганской провинции Гильменд, передает агентство Пажвак со ссылкой на источники.

Как сообщает агентство, авиаудар по талибам был нанесен во вторник поздно вечером. Жертвами удара стали 16 мирных жителей. При этом, были ликвидированы 16 талибов.

В свою очередь другие источники агентства сообщили о гибели порядка 30 мирных жителей.

"Представители радикального движения "Талибан" прятались около дома, когда их атаковали с воздуха",- отметил губернатор провинции, которого цитирует Пажвак. Он подтвердил, что при авиаударе погибли также мирные жители.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан". Также определенное влияние в стране имеет "Исламское государство"*. По всей территории Афганистана проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

* Террористическая организация, запрещена в России