В Крыму опасаются наплыва беженцев в случае коллапса на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Крым в случае экономического и политического коллапса на Украине может столкнуться с проблемой беженцев, заявил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов.

Президент Украины Петр Порошенко после инцидента в Черном море, еще больше обострившим отношения Киева и Москвы, подписал указ о введении в ряде областей страны военного положения. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

"Если произойдет коллапс, перед которым стоит Украина, могут хлынуть беженцы. Это для нас будет проблемой", — сказал Константинов.

По его словам, нынешние власти Украины, вместо принятия выверенных государственных решений, машут шашкой, не думая о последствиях.

"Они не думаю ни об экономике, ни о людях, ни о гуманитарных проблемах. Такое ощущение, что не только о своей жизни не думают, но и о жизни своих детей и внуков", — отметил спикер крымского парламента.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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