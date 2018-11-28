Названы самые "пьющие" европейские страны

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Эксперты движения "Трезвая Россия" выяснили, какие страны Европы лидируют по потреблению спиртосодержащих напитков и "алкосмертности".

Первое место заняла Эстония, граждане которой выпивают в среднем 15,35 литра спирта в год.

За ними следуют жители Словении, Люксембурга, Дании и Латвии.

Самыми благополучными оказались Греция (6,52 литра), Италия (7,08) и Швеция (7,18). Также мало пьют на Мальте.

"По итогу нашей работы мы сформулируем <…> доклад, который направим в том числе и в посольства этих стран в России, и в открытые общественные организации, занимающиеся здравоохранением: и для ознакомления, и для какого-то практического применения", — резюмировал глава "Трезвой России" Султан Хамзаев.

При составлении рейтинга специалисты опирались на зарегистрированное в странах ЕС потребление алкоголя на душу взрослого населения старше 15 лет и число умерших в связи со злоупотреблением вредными напитками. Данные по каждой стране были взяты из открытых источников.