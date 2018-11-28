Япония хочет ускорить диалог по мирному договору с Россией, сообщают СМИ

ТОКИО, 28 ноя — РИА Новости. Правительство Японии надеется согласовать с Россией новый формат консультаций на высоком уровне для ускорения переговоров о заключении мирного договора и решения территориального вопроса вокруг южных Курил, передало в среду информационное агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, такие рабочие консультации можно было бы начать уже в этом году с участием главы Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти и заместителем главы МИД Такэо Акибой с японской стороны, и помощника президента России Юрия Ушакова, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и заместителя министра иностранных дел Игоря Моргулова.

Ожидается, что такой формат будет обсужден премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным во время их встречи на полях начинающегося с 30 ноября в Аргентине саммита "двадцатки" (G20). Тем самым, как отмечает Киодо, премьер-министр надеется на прогресс на переговорах с Путиным во время визита в Россию в январе 2019 года.

До сих пор, напоминает агентство, между Россией и Японией обсуждался формат переговоров между Моргуловым и заместителем главы японского МИД Такэо Мори.

Отношения двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Японская газета "Асахи" ранее со ссылкой на источники в канцелярии премьер-министра Японии сообщила, что Абэ на недавней встрече с Путиным в Сингапуре обещал, что если согласно Совместной советско-японской декларации 1956 года Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан, то там не будут размещены американские военные базы.

В декларации 1956 года закреплена готовность сторон заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан. Документ был ратифицирован обеими сторонами, но затем Япония отказалась от его реализации, настаивая на возвращении четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи как условии для заключения мирного договора.