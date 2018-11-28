МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Даже после присоединения Крыма к РФ и конфликта на Донбассе военное положение на Украине не вводилось, а сейчас произошел лишь небольшой инцидент, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".
"Произошел инцидент на Черном море, но это же такой пограничный инцидент, не более того. А что было в 2014 году, когда Крым решил присоединиться к России? Это же совсем другая история, масштабная. Или тяжелое событие гражданской войны на Украине на юго-востоке, на Донбассе, в Луганской области с применением со стороны правительственных войск танков, тяжелой артиллерии, той же авиации, война по сути. И никакого военного положения не вводилось, а сейчас небольшой инцидент в Черном море и ввели военное положение в стране. Но явно в преддверии это делается президентских выборов, абсолютно очевидный факт", — заявил президент.