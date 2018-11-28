МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Даже после присоединения Крыма к РФ и конфликта на Донбассе военное положение на Украине не вводилось, а сейчас произошел лишь небольшой инцидент, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. После инцидента в среду Киев на 30 дней ввел военное положение в 10 из 24 областей страны.

"Произошел инцидент на Черном море, но это же такой пограничный инцидент, не более того. А что было в 2014 году, когда Крым решил присоединиться к России? Это же совсем другая история, масштабная. Или тяжелое событие гражданской войны на Украине на юго-востоке, на Донбассе, в Луганской области с применением со стороны правительственных войск танков, тяжелой артиллерии, той же авиации, война по сути. И никакого военного положения не вводилось, а сейчас небольшой инцидент в Черном море и ввели военное положение в стране. Но явно в преддверии это делается президентских выборов, абсолютно очевидный факт", — заявил президент.