Путин прокомментировал инцидент в Черном море

Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины пересекли российскую границу и движутся в сторону Керченского пролива

Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины пересекли российскую границу и движутся в сторону Керченского пролива

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Нарушение украинскими кораблями госграницы России — это провокация, организованная Петром Порошенко в преддверии выборов, заявил Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!".

"Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной на то, чтобы после этого воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране. Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение", — отметил президент.

Он напомнил, что украинские корабли вошли в российские территориальные воды, которые были таковыми даже до присоединения Крыма.

"Не отвечая на запросы наших пограничников, начали двигаться прямо к этому мосту. На предложения встать на стоянку не реагировали, на предложение взять лоцмана — даже после нарушения нашей государственной границы, им все равно предложили взять лоцмана — молчали, вообще никак не отвечали", — добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что в этой ситуации российские пограничники выполняли свой долг.

"А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, непонятно, что они собираются делать. Как они должны действовать? Если бы они (пограничники) действовали иначе, их всех нужно было отдать под суд", — заявил Путин.

Провокация ВМС Украины в Керченском проливе

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников.

Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.

Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.

Глава МИД Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией и обвинил Украину в нарушении международного законодательства. В Кремле подчеркнули, что российская сторона во время инцидента действовала в соответствии с международным и внутренним правом.

На фоне инцидента Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении военного положения. При этом украинский лидер заверил, что этот шаг не угрожает проведению выборов. Официально президентская гонка стартует на Украине в конце декабря. Порошенко пока не заявлял о намерении повторно баллотироваться на пост главы государства.