Путин прокомментировал инцидент в Черном море

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Нарушение украинскими кораблями госграницы России — это провокация, организованная Петром Порошенко в преддверии выборов, заявил Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!".
Он напомнил, что украинские корабли вошли в российские территориальные воды, которые были таковыми даже до присоединения Крыма.
"Не отвечая на запросы наших пограничников, начали двигаться прямо к этому мосту. На предложения встать на стоянку не реагировали, на предложение взять лоцмана — даже после нарушения нашей государственной границы, им все равно предложили взять лоцмана — молчали, вообще никак не отвечали", — добавил президент.
Глава государства подчеркнул, что в этой ситуации российские пограничники выполняли свой долг.
"А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, непонятно, что они собираются делать. Как они должны действовать? Если бы они (пограничники) действовали иначе, их всех нужно было отдать под суд", — заявил Путин.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе
Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.
Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.
На фоне инцидента Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении военного положения. При этом украинский лидер заверил, что этот шаг не угрожает проведению выборов. Официально президентская гонка стартует на Украине в конце декабря. Порошенко пока не заявлял о намерении повторно баллотироваться на пост главы государства.