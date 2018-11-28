В Париже продали на аукционе часть лестницы Эйфелевой башни, сообщают СМИ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Часть лестницы Эйфелевой башни была продана с аукциона в Париже за 169 тысяч евро, новым владельцем лота стал безымянный коллекционер с Ближнего Востока, сообщает телеканал BFMTV.

Торги прошли во вторник, 27 ноября, в аукционном доме Artcurial в Париже.

Высота проданного фрагмента составляет 4,3 метра, вес — 900 килограммов. Данный фрагмент спиральной лестницы 1889 года соединял второй и третий этажи Эйфелевой башни.

Стартовая цена лота составляла от 40 до 50 тысяч евро. Коллекционер с Ближнего Востока приобрел его спустя несколько минут после начала торгов, уточняет телеканал.

Оригинальная винтовая лестница, созданная Густавом Эйфелем в 1889 году, была демонтирована в 1983 году Обществом эксплуатации Эйфелевой башни (SETE). Ее разделили на 24 части, четыре из которых подарили французским музеям, а 20 оставшихся продали на аукционе, который прошел на втором этаже башни.

Самый высокий из пролетов, который состоит из 40 ступеней и достигает 7,8 метра в высоту, приобрела мэрия парижского пригорода Ножан-сюр-Марн, однако в 2009 году в ходе аукциона фрагмент обрел нового владельца.

В 2013 году на аукционе за 220 тысяч евро была продана одна из частей лестницы, соединявшей второй и третий уровни Эйфелевой башни. В 2016 году еще одна часть лестницы ушла с молотка в Париже более чем за 523 тысячи евро.