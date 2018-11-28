ЕК отклонила инициативу проведения в ЕС референдума по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Совет еврокомиссаров в среду не принял инициативу о возможности проведения в Евросоюзе референдума о том, хотят ли граждане союза сохранения или выхода Великобритании из ЕС, сказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции.

"Мы решили признать эту заявку как неприемлемую", — сказал он.

"Еврокомиссия сегодня решила не регистрировать инициативу европейских граждан, озаглавленную "Референдум всего ЕС о том, хотят ли европейские граждане сохранения Великобритании (в ЕС) или ее выхода". Еврокомиссия сочла, что условия для регистрации этой инициативы не были выполнены", — говорится в сообщении ЕК.

"Еврокомиссия признала неприемлемым запрос на референдум ЕС о сохранении (в составе ЕС – ред.) или выходе Великобритании", — уточняется в релизе.