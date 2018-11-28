Кандидаты в президенты Грузии проголосовали во втором туре выборов

ТБИЛИСИ, 28 ноя — РИА Новости. Кандидаты в президенты Грузии Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе проголосовали во втором туре выборов главы государства, которые проходят в среду.

Граждане Грузии в среду во втором туре выборов выбирают нового президента сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов. Во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой правящей партии "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе — оппозиционер от объединения "Сила в Единстве", в которую входит "Единое национальное движение" экс-президента

"Я поддержала самого Европейского кандидата. Мой выбор – мирная Грузия, мой выбор — единая Грузия, мой выбор — спокойная Грузия, мой выбор — улыбчивая Грузия", — заявила Зурабишвили журналистам.

Она проголосовала на третьем участке, расположенном в 67-й школе Тбилиси. Как и во время первого тура выборов, состоявшегося месяц назад, к приезду Зурабишвили на участке собралось несколько десятков журналистов местных и зарубежных средств массовой информации. Журналисты буквально отталкивали друг друга, чтобы подойти к Зурабишвили поближе и попытаться задать вопрос.

Ее соперник на выборах — оппозиционер Григол Вашадзе проголосовал в Кутаиси, где он прописан. Он выразил надежду, что "граждане Грузии, которые с 1990 года сохраняют демократию и государственность, сделают все, чтобы эти понятия сохранялись".

Ранее участие в голосовании также приняли действующий президент Георгий Маргвелашвили и премьер Мамука Бахтадзе.