ЖЕНЕВА, 28 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Афганистана выработали "дорожную карту" мирных переговоров, заявил президент страны Ашраф Гани, выступая в среду на международной министерской конференции по Афганистану в Женеве.

"После нескольких месяцев интенсивных консультаций с нашими гражданами по всей стране мы сформулировали дорожную карту для мирного урегулирования. Мы создали необходимые структуры и механизмы для создания мирного соглашения. Мы сейчас движемся вперед к новой главе мирного процесса. Мы хотим мирное соглашение с участием "Талибана", — сказал он.

Президент в то же время подчеркнул, что Кабул не позволит привлечь к политическому процессу никакие вооружённые группировки, связанные с транснациональными преступными, террористическими организациями или негосударственными образованиями, которые пытаются оказать влияния на Афганистан.