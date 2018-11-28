Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в ряде областей страны военного положения, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
В воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.
После этого корабли задержали, возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.
В Кремле заявили, что этот шаг — внутреннее дело Киева, однако на фоне предстоящих выборов президента Украины он имеет "особую окраску".