Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

Военные и полицейские на контрольно-пропускном пункте в Бердянске

Военные и полицейские на контрольно-пропускном пункте в Бердянске

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в ряде областей страны военного положения, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Это решение затронет десять регионов, в частности Луганскую и Донецкую области, и внутренние воды Азово-Керченской акватории. Военное положение вводится на 30 дней.

В воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

После этого корабли задержали, возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

На фоне инцидента Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении военного положения. При этом украинский лидер заверил, что этот шаг не угрожает проведению выборов. Официально президентская гонка стартует на Украине в конце декабря. Порошенко пока не заявлял о намерении повторно баллотироваться на пост главы государства.

В Кремле заявили, что этот шаг — внутреннее дело Киева, однако на фоне предстоящих выборов президента Украины он имеет "особую окраску".