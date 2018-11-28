МИД Эстонии вызвал российского посла из-за инцидента в Черном море

ТАЛЛИН, 28 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии в среду вызвало посла России Александра Петрова в связи с инцидентом в Черном море, сообщила пресс-служба МИД.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

"На встрече с послом МИД призвал Россию незамедлительно освободить корабли и членов их команд", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". Он отметил, что российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией. По его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.