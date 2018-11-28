Экс-президент Мадагаскара обошел оппонентов в первом туре выборов

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Экс-президент Мадагаскара Андри Раджоелина обошел оппонентов в первом туре выборов, но не набрал достаточного для победы числа голосов, будет проведен второй тур, говорится в решении верховного суда.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Мадагаскара Марк Раваломанана подал в верховный суд страны более 50 жалоб на проведение президентских выборов, чтобы "исправить ошибки" при подсчете результатов.

Как следует из решения верховного суда, во второй тур вышли экс-президенты Мадагаскара Андри Раджоелина с 39, 23% голосов и Марк Раваломанана с 35,35%.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал большинство голосов (40%), был назначен второй тур. Второй тур выборов состоится 19 декабря.