В МВД Грузии рассказали, как проходят президентские выборы

ТБИЛИСИ, 28 ноя — РИА Новости. Второй тур президентских выборов в Грузии в целом проходит в спокойной обстановке, МВД расследует лишь четыре дела по фактам предварительных преступлений, заявили в ведомстве.

"МВД Грузии в масштабах всей страны обеспечивает проведение выборов в безопасной среде. На данном этапе, по нашей информации, выборы проходят в спокойной обстановке. Полиция начала расследование по 4 фактам предварительного преступления", — заявила сотрудница пресс-службы МВД на брифинге.

По ее словам, все они касаются дела касаются фактов физического противостояния в Тбилиси, Мцхета и Батуми. Среди них — инцидент с избиением журналистки телекомпании "ТВ Привели".

В МВД также отметили, что ведомство берет "ответственность за обеспечение безопасности и следовательно, передвижение полицейских сил продолжится в течение всего дня". Таким образом в МВД прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что неподалеку от Тбилиси стоят автобусы с формой спецназа и материалами для разгрома митингов.

Граждане Грузии в среду во втором туре выборов избирают нового президента сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов. Во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой правящей партии "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе — оппозиционер от объединения "Сила в Единстве", в которую входит "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили. Они набрали почти одинаковое количество голосов по итогам первого тура, который прошел 28 октября.