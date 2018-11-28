В Грузии начали расследование дела об избиении журналистки в день выборов

ТБИЛИСИ, 28 ноя — РИА Новости. МВД Грузии начало расследование дела о физической расправе над журналисткой телекомпании "ТВ Пирвели" в ходе второго тура президентских выборов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Журналистка телекомпании снимала на смартфон двух женщин, которым задавала вопросы о том, почему избирателей перевозят на автобусах в регионы для голосования, где они прописаны, и кто это финансирует. Действия журналистки вызвали раздражение у женщин, одна попыталась отнять телефон, а вторая несколько раз ударила ее рукой.

"Расследование начато по 126-й статье УК Грузии ("Насилие" — ред.). Ведутся следственные мероприятия", — заявили в пресс-службе МВД, не уточнив имя и фамилию журналистки.

Граждане Грузии в среду во втором туре выборов избирают нового президента сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов. Во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой правящей партии "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе — оппозиционер от объединения "Сила в Единстве", в которую входит "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили. Они набрали почти одинаковое количество голосов по итогам первого тура, который прошел 28 октября.