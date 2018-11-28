МИНСК, 28 ноя — РИА Новости. Посольство России в Белоруссии отслеживает ситуацию с непропуском на Украину россиян, прилетевших в Киев авиарейсами из Минска и вынужденных вернуться назад, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев.

Белоруссия с понедельника фиксирует случаи групповых возвратов в аэропорт Минска граждан России, которые планировали авиарейсами из белорусской столицы попасть в Киев. По данным Госпогранкомитета Белоруссии, на утро среды число граждан России, которые получили отказ в киевском аэропорту во въезде на Украину и вернулись в Минск, выросло до 85. С проблемами сталкиваются пассажиры разных авиакомпаний, но речь идет именно о рейсах в Киев. По авиарейсам в другие города Украины проблем не фиксируется.

"Конечно, мы видим эту информацию (об отказах россиянам во въезде на Украину — ред.), отслеживаем ситуацию", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пока в посольство никто из граждан России, попавших в такую ситуацию, за помощью не обращался. Маскалев подчеркнул, что посольство готово оказать поддержку в рамках своей компетенции гражданам РФ в случае возникновения у них такой необходимости.