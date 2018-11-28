У России нет ни одного повода для войны с Украиной, заявил сенатор

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Порошенко пытается конвертировать миф о российской военной угрозе во внутриполитические дивиденды, отсюда разговоры о "полномасштабной войне" с Россией, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Порошенко ранее заявил в интервью украинским телеканалам об угрозе "полномасштабной войны" с Россией после инцидента в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны. Заявление Порошенко было сделано вскоре после введения военного положения в отдельных областях страны сроком на 30 дней.

"Судя по абсурдному решению о введении военного положения в ряде областей Украины, Киев пытается миф о российской военной угрозе конвертировать во внутриполитические дивиденды", — сказал Морозов.

Он подчеркнул, что Россия никак не заинтересована в нагнетании ситуации.

"Понятно, что у России нет ни одного повода для подобной войны. Как нет и геополитических выгод", — отметил сенатор.